Мирзиёев предложил РФ и странам Центральной Азии провести консультации по Афганистану

Президент Узбекистана также подчеркнул важность совместных мер против терроризма

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил России и странам Центральной Азии провести консультации высокого уровня по Афганистану. Также он подчеркнул важность совместных мер против терроризма, экстремизма, киберугроз и торговли людьми, сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

По его данным, инициативы были объявлены на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в столице Таджикистана Душанбе.

"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности. В частности, <...> подчеркнул важность совместных мер против терроризма, экстремизма, киберугроз и торговли людьми, а также предложил проведение консультаций высокого уровня по Афганистану", - сказано в сообщении.