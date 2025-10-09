Токаев: миссию ООН по Афганистану должен возглавить компетентный специалист

Президент Казахстана подчеркнул, что ситуация в Афганистане остается важным фактором региональной безопасности и нужно продолжать вовлекать эту страну в экономические процессы

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил России и странам Центральной Азии совместно обратиться к генеральному секретарю ООН для назначения главой миссии Организации по содействию Афганистану специалиста, который не зациклен на различных принципах "инклюзивности" и "гендерного равенства". Об этом заявил Токаев, выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе.

Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана, в своем выступлении он подчеркнул, что ситуация в Афганистане остается важным фактором региональной безопасности и нужно продолжать вовлекать эту страну в экономические процессы. "Здесь полезную роль могла бы сыграть миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану. Полагаю возможным рассмотреть совместное обращение к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы этой миссии компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на пресловутых принципах "инклюзивности" и "гендерного равенства". Прежние назначения показали, что эти принципы, во всяком случае относительно Афганистана, неэффективны", - привели в пресс-службе слова Токаева.