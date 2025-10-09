Токаев предложил учредить Совет стран Центральной Азии и России по экологии

Президент Казахстана отметил, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными вызовами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания Совета министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе, Токаев отметил, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.

"В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия", - сказал Токаев.

По его словам, не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности.

"Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - отметил президент Казахстана.