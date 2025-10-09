Мирзиёев: Россия для Узбекистана всегда будет партнером и союзником

Президент указал на дружественные и доверительные отношения стран

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Россия была, есть и всегда будет для Узбекистана ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в столице Таджикистана Душанбе.

"Подчеркну: Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником. Прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость наших народов, дружественные и доверительные отношения наших стран", - цитирует заявление Мирзиёева пресс-служба.