Мирзиёев назвал сотрудничество в энергетике с Россией фактором стабильности

Президент Узбекистана отметил, что между странами осуществляют стратегические проекты

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии с Россией будет являться и далее фактором стабильности и устойчивости региона. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на втором саммите Центральная Азия - Россия в столице Таджикистана Душанбе.

"Энергетическое сотрудничество наших стран с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона. Сегодня мы осуществляем стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры", - приводит заявление Мирзиёева пресс-служба.