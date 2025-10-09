Жапаров: ситуация с безопасностью в Центральной Азии значительно улучшилась

Это произошло после проведения первого саммита в формате Центральная Азия - Россия, заявил президент Киргизии

БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением безопасности в центрально-азиатском регионе после проведения первого саммита в формате Центральная Азия (ЦА) - Россия существенно улучшилась. Об этом заявил в Душанбе президент Киргизии Садыр Жапаров на втором саммите ЦА - Россия.

"С момента проведения первого саммита ситуация с безопасностью в регионе Центральной Азии кардинально изменилась в положительную сторону", - цитирует Жапарова пресс-служба главы киргизского государства.

По мнению президента, встреча лидеров государств Центральной Азии и России является важной "для комплексного обсуждения региональных вопросов".

"Глава государства констатировал, что для стран Центральной Азии Россия является ключевым торгово-экономическим партнером и занимает одну из ведущих позиций по объему товарооборота и привлеченным инвестициям", - отмечает пресс-служба.

Как заверил Жапаров, для Киргизии страны Центральной Азии и Россия "неизменно остаются ключевыми партнерами", а формат ЦА - РФ является "практическим инструментом для углубления всестороннего партнерства".