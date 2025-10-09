ОДКБ подготовит доклад к минской конференции по безопасности

Она запланирована на 29 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подготовит концептуальный доклад к III Минской международной конференции по евразийской безопасности, запланированной на 29 октября. Об этом сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов, выступая в Центре социально-консервативной политики в рамках круглого стола на тему "Становление институтов солидарного развития в Центральной Евразии. Принципы и направления развития Большого Евразийского партнерства".

Мероприятие организовано к экспертной сессии "Перспективы коллективной безопасности в Евразии: зона ответственности ОДКБ как пространство для диалога" Минской международной конференции.

"Подходы, выработанные в ходе мероприятия, будут важны для подготовки концептуального доклада "Большое Евразийское партнерство: общая ответственность за безопасное будущее", который будет представлен на Минской конференции по безопасности", - сказал Шувалов.

Посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов отметил, что евразийская интеграция для МИД "является магистральным политическим вектором, базирующимся на инициативах президента России о большом евразийском партнерстве и создании архитектуры единой и неделимой безопасности". "Большое евразийское партнерство - это "интеграция интеграций", - обратил внимание он. - ШОС в этом смысле уникальная структура, объединяющая три цивилизационных центра. Будущее, несомненно, во взаимодействии в Евразии".