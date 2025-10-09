Токаев отметил роль русского языка в развитии связей Центральной Азии и РФ

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык играет особую роль в развитии культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии и России.

"Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью", - сказал Токаев, выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе. Слова президента привела его пресс-служба.

Он подчеркнул, что это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. "Казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане", - пояснил Токаев, отметив, что каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке.