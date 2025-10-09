Реклама на ТАСС
Генсек СНГ назвал заседание Совета министров иностранных дел результативным

Главы МИД СНГ одобрили 15 документов
16:38
обновлено 17:33

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в Душанбе, было результативным и прошло в обстановке доверия. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Это уже второе заседание СМИД под председательством Республики Таджикистан, оба заседания <…> прошли очень результативно, традиционно в обстановке доверия, дружбы и взаимопонимания. И это не может не радовать", - сказал генсек.

Сотрудничество на многие годы

Идея о том, что СНГ "приказало долго жить", не соответствует действительности, а страны-участницы имеют планы на сотрудничество на многие годы вперед, добавил он.

"Не могу не сказать еще и о том, что многие документы [принимаемые в СНГ] рассчитаны на период до 2030 года и далее. То есть мы смотрим вперед, и всякие разговоры о том, что сотрудничество в рамках СНГ сворачивается, фрагментируется и что СНГ скоро прикажет долго жить, не имеют под собой никакого основания", - сказал он.

По словам Лебедева, встреча министров иностранных дел в Душанбе еще раз подтвердила это. Он также выразил убежденность, что заседание Совета глав государств СНГ 10 октября также подтвердит желание руководства стран - членов Содружества сохранить, укреплять и развивать сотрудничество в рамках СНГ.

По его данным, страны СНГ демонстрируют экономический рост, и никакие санкции не разрушат сотрудничество.

Одобренные документы

Совет министров иностранных дел стран (СМИД) СНГ рассмотрел и одобрил 15 документов, которые 10 октября обсудят главы государств Содружества. 

"Были рассмотрены 15 документов, все они одобрены, подписаны соответствующие решения <…>, это проекты, которые будут завтра внесены на [рассмотрение участников] заседания глав государств", - сказал Лебедев. Он отметил, все документы направлены на дальнейшее сохранение и углубление многостороннего сотрудничества стран СНГ. 

