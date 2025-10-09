Мирзиёев предложил запустить Консорциум "Инженеры будущего" для РФ и Центральной Азии

Президент Узбекистана отметил, что интеллектуальной базой консорциума могут стать успешно действующие филиалы российских университетов

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил запустить научно-образовательный Консорциум "Инженеры будущего" для объединения потенциала ведущих вузов и исследовательских структур России и стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"Предлагаем запустить научно-образовательный Консорциум "Инженеры будущего". Эта площадка призвана объединить потенциал ведущих вузов и исследовательских структур наших стран в целях внедрения системы дуального и профессионального образования, реализации фундаментальных научных разработок", - сказано в сообщении.

Мирзиёев отметил, что интеллектуальной базой консорциума могут стать успешно действующие филиалы российских университетов, которых в настоящее время в Узбекистане уже 15. Также он предложил совместно учредить специальную программу грантов для молодых исследователей и ученых из Центральной Азии и России.