Мирзиёев предложил запустить Консорциум "Инженеры будущего" для РФ и Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил запустить научно-образовательный Консорциум "Инженеры будущего" для объединения потенциала ведущих вузов и исследовательских структур России и стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
"Предлагаем запустить научно-образовательный Консорциум "Инженеры будущего". Эта площадка призвана объединить потенциал ведущих вузов и исследовательских структур наших стран в целях внедрения системы дуального и профессионального образования, реализации фундаментальных научных разработок", - сказано в сообщении.
Мирзиёев отметил, что интеллектуальной базой консорциума могут стать успешно действующие филиалы российских университетов, которых в настоящее время в Узбекистане уже 15. Также он предложил совместно учредить специальную программу грантов для молодых исследователей и ученых из Центральной Азии и России.