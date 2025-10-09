Министр США Бергам: энергетика сыграет ключевую роль в урегулировании на Украине

Теперь с соглашением между Израилем и ХАМАС Вашингтон сможет работать с Ближним Востоком, чтобы также положить конец российско-украинскому конфликту, указал он

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам выразил мнение, что энергетический сектор может сыграть ключевую роль в урегулировании кризиса на Украине.

"И у нас есть еще одно, чему, как я знаю, вы хотите положить конец. Это Россия и Украина", - сказал он, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на заседании президентского кабинета в Белом доме.

"И энергетика будет играть ключевую роль в этом. И теперь с этим историческим соглашением [между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС] мы находимся в положении, когда мы сможем работать с Ближним Востоком, чтобы также положить конец российско-украинскому конфликту", - добавил Бергам.