Министр США Бергам: энергетика сыграет ключевую роль в урегулировании на Украине
Редакция сайта ТАСС
17:03
ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам выразил мнение, что энергетический сектор может сыграть ключевую роль в урегулировании кризиса на Украине.
"И у нас есть еще одно, чему, как я знаю, вы хотите положить конец. Это Россия и Украина", - сказал он, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на заседании президентского кабинета в Белом доме.
"И энергетика будет играть ключевую роль в этом. И теперь с этим историческим соглашением [между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС] мы находимся в положении, когда мы сможем работать с Ближним Востоком, чтобы также положить конец российско-украинскому конфликту", - добавил Бергам.