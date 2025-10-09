Трамп намерен поддержать любую мирную договоренность между Израилем и Палестиной
17:20
ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет собственного мнения по вопросу о двухгосударственном урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной и готов поддержать любые мирные договоренности сторон.
"У меня нет мнения [на этот счет]. Я поддержу то, с чем они согласятся", - сказал Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме, когда его попросили уточнить позицию по двухгосударственному решению.