Генсек ООН отправил письмо Трампу

Антониу Гутерриш выразил намерение всемирной организации работать с США по мирным инициативам

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь Всемирного дня почты отправил письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Могу сказать, что в последние 36-40 часов генеральный секретарь в честь дня, который мы отмечаем сегодня, отправил президенту Трампу письмо, в котором выразил намерение ООН работать с США по ряду мирных инициатив", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о недавних контактах главы всемирной организации с американским лидером.

Всемирный день почты отмечается 9 октября. Профессиональный праздник призван напомнить о значимой роли почтовой сети для международного сообщества.