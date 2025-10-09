Макрон: Франция готова участвовать в формировании "сил стабилизации" в Газе

Президент республики отметил, что несколько европейских стран также выразили готовность присоединиться к этому процессу

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Франция готова оказать поддержку в формировании и работе "сил стабилизации", которые будут размещены в секторе Газа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече глав МИД ряда европейских и арабских стран в Париже, на которой обсуждался план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, предложенный США.

"В Газе должны быть развернуты временные международные стабилизационные силы. Эти силы будут обучать и оснащать палестинские силы безопасности в Газе в сотрудничестве с Иорданией и Египтом, которые имеют обширный опыт в этой области. И Франция готова сыграть в этом свою роль", - сказал он.

Макрон отметил, что несколько европейских стран также выразили готовность присоединиться к этому процессу, и подчеркнул, что у каждой страны должна быть своя роль в рамках данных сил. Президент добавил, что важно также создать международную структуру ООН, через которую смогли бы присоединиться другие страны, которые выступают за участие международной организации в процессе урегулирования.

Помимо этого, глава государства вновь призвал к разоружению радикального палестинского движения ХАМАС и обеспечению доставки гуманитарной помощи на территорию анклава, где также необходимо начать восстановительные работы. Отметив большую важность соглашения о прекращении огня, достигнутого между Израилем и ХАМАС, Макрон тем не менее выступил с критикой израильских властей за ускорение колонизации палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. По его словам, это "противоречит международному праву, плану США и подпитывает напряженность в регионе".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" урегулирования в секторе Газа из 20 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Документ предусматривает введение в анклаве временного внешнего управления и размещение международных сил стабилизации.

В ночь на 9 октября Трамп сообщил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".