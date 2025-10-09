ООН не передает России имеющиеся данные о Буче из-за принципа конфиденциальности

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что эта тема часто поднимается в дискуссиях генерального секретаря с Российской Федерацией

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик © Lev Radin/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

ООН, 9 октября. /ТАСС/. ООН не может передать России имеющуюся у всемирной организации информацию о провокации в Буче из-за ограничений, обусловленных принципом конфиденциальности. Об этом на брифинге в ответ на вопрос корреспондента ТАСС сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Относительно Бучи могу сказать, что эта тема часто поднимается в дискуссиях генерального секретаря с Российской Федерацией, она поднималась министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым несколько недель назад. Информация, которой мы не обладаем, мы, очевидно, предоставить не можем. Также существует информация, которая есть у ООН, это информация Управления верховного комиссара ООН по правам человека, и у них [УВКПЧ] есть определенные методы работы с этой информацией, которые определяются набором принципов, включая обеспечение информированного согласия и соблюдение конфиденциальности, - сказал Дюжаррик. - Они не предоставляют и не публикуют информацию без явного согласия жертв и свидетелей".

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буча Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.

В июле 2024 года Лавров заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что провокация в Буче была нужна киевскому режиму, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Москвой, несмотря на то, что прежде на переговорах стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было принято по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.