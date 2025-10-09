ХАМАС: посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

Речь идет о посредниках из Египта, Катара и Турции

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии того, что военный конфликт в секторе Газа не возобновится. Об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

"Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена", - подчеркнул член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera. Аль-Хейя отметил, что заключенное в египетском городе Шарм-эш-Шейх соглашение о прекращении огня в Газе предусматривает также вывод оттуда израильских войск и ввоз гуманитарной помощи. В этой связи он указал, что КПП "Рафах", расположенный на границе между Египтом и палестинским анклавом, "будет вновь открыт в обе стороны".

В рамках обмена израильских заложников на палестинских заключенных, также прописанного в соглашении, на свободу из тюрем еврейского государства выйдут 250 палестинцев, приговоренных к пожизненным срокам, сообщил глава переговорной делегации ХАМАС. По его словам, из мест заключения также будут освобождены "1 700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, все несовершеннолетние палестинцы, находящиеся в заключении, и все осужденные женщины".

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу после того, как соответствующее решение одобрит кабмин Израиля.