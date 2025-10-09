Реклама на ТАСС
Главы МИД СНГ одобрили 15 документов, которые обсудят лидеры стран 10 октября

Сергей Лебедев отметил, что все документы направлены на дальнейшее сохранение и углубление многостороннего сотрудничества стран СНГ
18:27

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе рассмотрел и одобрил 15 документов, которые 10 октября обсудят главы государств Содружества. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Были рассмотрены 15 документов, все они одобрены, подписаны соответствующие решения <…>, это проекты, которые будут завтра внесены на [рассмотрение участников] заседания глав государств", - сказал Лебедев. Он отметил, что все документы направлены на дальнейшее сохранение и углубление многостороннего сотрудничества стран СНГ.

Заседание СМИД прошло в Душанбе под председательством министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Участники рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки, в том числе обеспечение безопасности, устойчивое развитие и координацию действий на международных площадках. 

Таджикистан