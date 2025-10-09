Лидер ХАМАС в Газе: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направлениях

Халиль аль-Хейя отметил, что заключенное соглашение включает постоянное прекращение огня в Газе

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа возобновит свою работу в обоих направлениях. Об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

"Заключенное нами соглашение включает постоянное прекращение огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз гуманитарной помощи - в этой связи сообщаем, что КПП "Рафах" будет вновь открыт в обе стороны", - подчеркнул член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera.