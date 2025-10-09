ХАМАС: 250 пожизненно осужденных выйдут из тюрем в рамках сделки по Газе

Кроме того, освободят 1 700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, сообщил глава движения ХАМАС в анклаве Халиль аль-Хейя

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, выйдут из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников на осужденных. Об этом сообщил глава движения ХАМАС в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

"Мы произведем обмен заложников на заключенных: на свободу выйдут 250 человек, осужденных на пожизненные сроки, а также 1 700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года. Кроме того, из тюрем будут отпущены все несовершеннолетние палестинцы, находящиеся в заключении, и все осужденные женщины", - объявил член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera.