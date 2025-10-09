Трамп: сектор Газа непригоден для жизни

Президент США отметил, что в будущем его восстановят

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сектор Газа непригоден для жизни, но в будущем его восстановят при участии богатых стран региона.

"Сектор Газа со временем будет восстановлен. У определенных стран в этой части мира имеется огромное богатство. Небольшая часть того, что у них есть, будет творить чудеса для Газы", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. "Думаю, некоторые замечательные страны активизируются, вложат много денег и решат проблемы", - добавил он.

На вопрос, может ли он обещать, что палестинцы смогут вернуться в покинутые ими дома в секторе Газа, Трамп не дал однозначного ответа. "Они точно знают, что мы делаем", - сказал он. "Мы создадим что-то такое, где смогут жить люди. Прямо сейчас в Газе жить нельзя. Там ужасная ситуация. Никто не видел ничего подобного. Мы создадим для людей условия лучше", - добавил американский лидер.

Трамп в среду сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

В феврале Трамп заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа с целью превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Трамп сообщил о готовности направить туда американские войска и высказался за переселение палестинцев из Газы в Египет и Иорданию. 17 мая телекомпания NBC информировала, что администрация президента США разрабатывает план переселения 1 млн палестинцев из Газы в Ливию.

31 августа газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что план Трампа по восстановлению Газы подразумевает перевод палестинского анклава под американский протекторат на срок не менее 10 лет, а также как минимум временное переселение всех его жителей. Израиль активно поддержал эти планы. Сообщалось о контактах израильских властей с рядом стран, включая Южный Судан и Сомали, на предмет выселения к ним палестинцев. Арабские страны категорически отвергли эту идею, заявив о недопустимости переселения из Газы местных жителей.