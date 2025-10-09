Фидан: Турция, США, Катар и Египет будут мониторить выполнение соглашения по Газе

Глава турецкого МИД отметил, что "никаких заранее определенных обязанностей у группы нет"

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна с США, Катаром и Египтом войдет в состав целевой группы государств, которые будут следить за выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газе и продолжать посреднические усилия.

"Целевая группа, о которой ранее упомянул наш президент, связана с реализацией принятого плана [урегулирования в Газе]. В соглашении есть пункт, в котором конкретно оговаривается, что группа, состоящая из США, Египта, Турции и Катара, будет участвовать в мониторинге этих согласованных вопросов и выполнять посредническую функцию. Она будет обсуждать вопросы с обеими сторонами - палестинской и израильской. По сути, это группа посредников, она будет выполнять свои обязанности по реализации соответствующих статей соглашения", - заявил министр турецким СМИ в Париже, где прошло заседание по Газе.

Глава МИД уточнил, что "на данный момент никаких заранее определенных обязанностей у группы нет". По его словам, если "по мере реализации соглашения будут возникать проблемы, то эта группа включится в работу с целью поиска практических решений".