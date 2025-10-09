Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию
19:31
обновлено 19:50
ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию и считает вероятность такого развития событий крайне низкой.
"Не думаю, что это произойдет. <...> Думаю, что вероятность этого очень-очень мала", - сказал президент США журналистам во время встречи со своим финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме.
Журналисты также спросили Трампа, будут ли США защищать Финляндию в случае нападения России. "Я сделаю это, да. Они являются членами НАТО", - ответил глава американской администрации.