Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию

Президент США назвал крайне низкой такую вероятность развития событий

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию и считает вероятность такого развития событий крайне низкой.

"Не думаю, что это произойдет. <...> Думаю, что вероятность этого очень-очень мала", - сказал президент США журналистам во время встречи со своим финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме.

Журналисты также спросили Трампа, будут ли США защищать Финляндию в случае нападения России. "Я сделаю это, да. Они являются членами НАТО", - ответил глава американской администрации.