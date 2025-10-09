Орбан приветствовал отказ президента Польши от выполнения миграционного пакта ЕС

Соглашение предполагает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах Евросоюза

БУДАПЕШТ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого не допустить реализации в его стране миграционного пакта Евросоюза.

"Европа разворачивается. Президент Кароль Навроцкий не позволит претворить в жизнь в Польше миграционный пакт. Мы тоже не позволим. Таким образом, нас уже двое. Если будет трое, то это уже будет восстание", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Навроцкий заявил, что не согласится на реализацию в Польше миграционного пакта ЕС, поскольку не хочет появления в стране нелегальных мигрантов. Венгрия также отказалась выполнять положения этого документа, который был окончательно утвержден Советом ЕС в мае 2024 года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.