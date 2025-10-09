Трамп полагает, что Москва и Киев скоро проведут переговоры по урегулированию

США и Финляндия "тесно взаимодействуют" по ситуации вокруг Украины, отметил американский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев намерены провести переговоры, а также рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 9 октября 2025 года

"Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро", - отметил американский лидер на встрече с финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме, говоря об урегулировании конфликта на Украине. Трамп отметил, что США и Финляндия "тесно взаимодействуют" по ситуации вокруг Украины.

"Думаю, что мы и это сделаем", - подчеркнул Трамп, говоря об урегулировании конфликта. "У них есть множество причин для этого. И я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров", - добавил Трамп, имея в виду Россию и Украину.