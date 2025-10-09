Трамп: США не намерены сокращать численность войск в Европе

Однако Соединенные Штаты могут произвести там их передислокацию, сообщил американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. США не намерены сокращать численность своих войск в Европе, но могут произвести там их передислокацию. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с коллегой из Финляндии Александером Стуббом.

"Нет, но мы можем их несколько передислоцировать", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности сокращения войск США в Европе.

"У нас, как вы знаете, много войск в Европе, и мы можем немного переместить их", - добавил он.

В свою очередь военный министр США Пит Хегсет, также присутствовавший на встрече, добавил, что требование увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году "не означает, что Америка бросает НАТО в Европе".

"Но мы можем взглянуть на то, где размещены наши войска, и что имеет наибольший смысл для США и наших союзников по НАТО", - отметил он.

На состоявшемся в июне 2025 года саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году. При этом 3,5% будут направляться непосредственно на нужды обороны, а оставшиеся 1,5% - на создание объектов инфраструктуры, которые могут быть задействованы в военное время.