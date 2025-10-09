Фидан: участники встречи в Париже обсудили участие Европы в восстановлении Газы

Все признают, что решение о создании двух государств играет основополагающую роль в решении проблемы, сообщил глава МИД Турции

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что министры иностранных дел некоторых европейских и арабских стран на встрече в Париже обсудили вопрос участия Европы и международного сообщества в целом в восстановлении сектора Газа.

"Мы обсудили результаты вчерашних переговоров и то, как будет реализовываться соглашение. В частности, обсудили, какую роль могут сыграть европейцы и остальное международное сообщество в вопросах экономического и административного восстановления Газы. Эти вопросы обсуждались очень подробно, были сделаны серьезные выводы, которые лягут в основу важных решений. Я уверен, что европейские министры передадут это лидерам своих стран. И хорошо, что все признают, что решение о создании двух государств играет основополагающую роль в решении проблемы", - заявил министр турецким СМИ в Париже.

Как сообщил глава МИД, на встрече турецкая сторона указала, что восстановление Газы и реализация соглашения "не должны привести к тому, что сектор вернется в состояние до 7 октября 2023 года".

"Иначе в будущем нас ждет новая война. Ведь как вы знаете, до 7 октября Газа была похожа на тюрьму под открытым небом. Это было место без свободной торговли, свободной экономики, и все находилось под контролем и ограничениями Израиля. Газой должны управлять палестинцы, и силы безопасности должны быть палестинскими. В этом нет никаких сомнений", - сказал Фидан.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии в секторе Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру". Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу после того, как соответствующее решение одобрит кабмин Израиля.