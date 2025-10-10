Трамп заявил, что США закажут в Финляндии 11 ледоколов

По словам американского президента, Финляндия практически монополист в области ледоколов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США закупят в Финляндии 11 ледоколов.

"Они практически монополисты в области ледоколов. Если подумать, никто не делает их так, как Финляндия. Я слышал об этом уже давно. Итак, у нас будет в общей сложности 11 единиц, и это действительно большая честь работать над этим", - сказал Трамп во время встречи со своим финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме.

"Мы их строили, но не делали это правильным образом. К тому времени, как мы закончим, мы будем делать их, возможно, лучше, чем вы. По крайней мере так же хорошо", - добавил он.

В июле Стубб заявил, что его страна поставит в США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году.

В августе США впервые за четверть века ввели в эксплуатацию полярный ледокол: судно Storis будет использоваться Береговой охраной США. Помимо него у Соединенных Штатов есть два ледокола - тяжелые Polar Star и Healy.

В марте Трамп заявил, что Соединенные Штаты для усиления своего присутствия в Арктике намерены заказать 48 ледоколов. В связи с этим журнал Marytime Executive отмечал, что состояние ледокольного флота США является весьма плачевным. Имеющиеся суда уже устарели, а строительство новых сталкивается с бюрократическими проволочками и не вписывается в бюджет.