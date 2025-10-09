Нетаньяху принял в Иерусалиме Уиткоффа и Кушнера

Встреча состоялась в свете достижения договоренностей по Газе

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль.

Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он принял их в своем офисе в Иерусалиме.

Их встреча состоялась в свете достижения договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращении там огня, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Одновременно в Иерусалиме проходит заседание правительства Израиля, на котором эти договоренности должны быть утверждены.