Нетаньяху принял в Иерусалиме Уиткоффа и Кушнера
20:13
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль.
Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он принял их в своем офисе в Иерусалиме.
Их встреча состоялась в свете достижения договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращении там огня, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Одновременно в Иерусалиме проходит заседание правительства Израиля, на котором эти договоренности должны быть утверждены.