Мэр Тбилиси: посол западной страны предлагал Грузии начать войну с Россией

По информации Кахи Каладзе, нужно было продержаться 10 дней

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Посол одной из стран Запада после начала боевых действий на Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с РФ, "продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую борьбу". Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Посол одной из стран [Запада], который встречается с премьер-министром страны и говорит: "Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну", - сказал Каладзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Как отметил градоначальник, тогда должность премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. Каладзе не стал уточнять, посол какой страны предлагал Грузии вступить в войну.

Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта 2024 года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Решение правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Кроме того, руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.