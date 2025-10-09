Трамп заявил, что Обама несправедливо получил Нобелевскую премию мира

Президент США добавил, что действия его предшественника вели к уничтожению страны

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 44-й президент США Барак Обама несправедливо получил Нобелевскую премию мира, а его действия вели к уничтожению страны.

"Он получил премию за то, что ничего не сделал", - отметил Трамп, говоря об Обаме, на встрече с финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме. "Обама был избран, и ему дали ее [премию] за то, что он ничего не сделал, кроме как уничтожал нашу страну", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Он не пояснил, почему так считает.

"Он не был хорошим президентом. Самым худшим президентом был спящий Джо Байден (46-й президент США - прим. ТАСС)", - сказал Трамп. "Через сколько месяцев после его победы на выборах ему [Обаме] дали Нобелевскую премию мира? Мои выборы были гораздо важнее", - добавил глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность в том, что сам он заслуживает того, чтобы стать лауреатом Нобелевской премии мира. "Я не знаю, как они поступят", - констатировал американский лидер, имея в виду Нобелевский комитет. "Но я знаю, что никто в истории не урегулировал восемь войн за девять месяцев. А я прекратил восемь войн", - утверждал он. "Но как бы они ни поступили, это нормально, - добавил Трамп, говоря о комитете. - Я делал это не ради нее [премии]".

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября.

Обама получил Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничество между народами". Нобелевский комитет отметил также его "видение мира без ядерного оружия и работу в этих целях". Инаугурация Обамы состоялась в январе того же года.