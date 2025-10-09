Самолет с Пашиняном на борту приземлился в Душанбе

Премьер-министр Армении прибыл с рабочим визитом на заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 10 октября

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на борту приземлился в столице Таджикистана. Об этом сообщил сам Пашинян.

"Добрался до Душанбе", - написал премьер в своем Telegram-канале, выложив видео приземления.

Пашинян прибыл с рабочим визитом на заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 10 октября. Помимо российского лидера, во встрече примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.