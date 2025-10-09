Риши Сунак стал старшим советником в Microsoft

Бывший премьер-министр Великобритании будет работать внештатным консультантом, а свою зарплату будет отдавать в свой благотворительный фонд

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2022-2024) Риши Сунак стал старшим советником корпорации Microsoft. Об этом сообщил Совещательный комитет по деловым назначениям - независимый государственный орган Соединенного Королевства, который контролирует деятельность бывших членов правительства в течение двух лет после отставки во избежание дискредитации статуса кабмина.

Отмечается, что 45-летний Сунак будет работать внештатным консультантом, а свою зарплату будет отдавать в свой благотворительный фонд The Richmond Project, который помогает детям развивать математические способности. Кроме того, он стал советником американской технологической компании Anthropic, которая разработала чатбот Claude.

В июле Сунак устроился старшим советником в американский инвестиционный банк Goldman Sachs, где он работал с 2000 по 2004 год. В январе экс-премьер стал приглашенным лектором Гуверовского института, действующего при Стэнфордском университете в Калифорнии, а также членом школы государственного управления бизнесмена Леонарда Блаватника при Оксфордском университете.

Сунак потерял пост премьер-министра Великобритании по итогам парламентских выборов в июле 2024 года. Возглавляемая им Консервативная партия провела в 650-местную Палату общин (нижняя палата) парламента лишь 121 депутата, что стало худшим для нее результатом в истории. Сунак сохранил за собой мандат депутата от избирательного округа Ричмонд и Норталлертон в Северном Йоркшире.