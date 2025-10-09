NZZ назвала критику стиля руководства фон дер Ляйен справедливой

Глава ЕК, несмотря на два провалившихся вотума недоверия, "не должна питать иллюзий, что она неприкосновенна", пишет газета

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Критика стиля руководства главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен справедлива, несмотря на то, что голосование по двум вотумам недоверия ей провалилось. Такое мнение высказывает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Глава ЕК, несмотря на свою победу, "не должна питать иллюзий, что она неприкосновенна", поскольку "критика ее стиля руководства справедлива", пишет издание. "Показательными являются, например, последние две недели - с планами по созданию европейской "стены дронов" не добившаяся успехов на своем прежнем посту бывшая министр обороны Германии забывает, что политика безопасности входит в компетенцию национальных государств и НАТО, а Европейская комиссия должна выполнять только координирующую роль, - пишет газета. - А представленная в среду стратегия в области искусственного интеллекта настолько расплывчата, что ее цели практически нереализуемы".

Издание называет сомнительным "понимание фон дер Ляйен принципов реализации властных полномочий". Газета указывает на желание главы ЕК все контролировать, которое заставляет ее "держать еврокомиссаров на коротком поводке и присваивать себе лавры за работу других". Кроме того, фон дер Ляйен практически никогда не участвует в публичных дебатах и не дает интервью, опасаясь возможных противоречий.

"На данный момент, возможно, фон дер Ляйен нет альтернативы на посту главы комиссии, - резюмирует NZZ. - Но она ущемляет демократические принципы, которые ЕС так любит провозглашать".

Европарламент на сессии в Страсбурге 9 октября последовательно проголосовал против двух резолюций о недоверии главе Еврокомиссии. Провести голосование потребовали крайне левые и крайне правые партии. Правые обвиняют главу Еврокомиссии в коррупции и отсутствии прозрачности, левые - в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа. Оба радикальных блока упрекают фон дер Ляйен в пренебрежении интересами ЕС на внешнеполитической арене при заключении сделки по тарифам с США и подписании соглашений о свободной торговле со странами Латинской Америки.