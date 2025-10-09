Мелания Трамп не ответила писательнице из ЛНР на обращение о зверствах Киева

Фаина Савенкова написала обращение к жене президента США в августе

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Жена президента США Мелания Трамп не ответила на обращение юной писательницы и журналиста из Луганска Фаины Савенковой о вине киевского режима в гибели детей в Донбассе. В то же время на Западе есть здравые силы, которые понимают важность налаживания отношений между Россией и США. Об этом Савенкова сказала ТАСС.

В августе Савенкова написала обращение к жене президента США Мелании Трамп. Она напомнила ей о вине Владимира Зеленского в гибели детей в Донбассе.

"Политики Запада дошли до точки невозврата, они не боятся ядерной войны, считая, что вместе победят Россию. Не думаю, что кому-то во власти в США интересно мнение девочки с Донбасса. Но есть и хорошие новости: мое обращение к Мелании Трамп, как и другие обращения, замечают на Западе люди, которые понимают, что противостояние между Россией и США может привести к ядерной войне. Таких в США большинство. Поэтому мои обращения адресованы именно им, а не Мелании Трамп", - сказала Савенкова.

Она отметила также, что народная дипломатия играла большую роль во взаимоотношениях СССР и США, когда в Советском Союзе в 1983 году побывала американская школьница Саманта Смит, а в США в 1986 году с миссией мира советская школьница Катя Лычева.

"Сейчас немного другое время. Когда письма писала Саманта Смит генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, ее обращение услышали в СССР, потому что отношения между СССР и Западом дошли до практически военного противостояния, и нужна была разрядка в медийном пространстве. Поэтому Саманту заметили, как и Катю Лычеву позже. Да, на отношения между странами это не повлияло, но эффект был достигнут. Сейчас ситуация иная", - подчеркнула она.

Ранее помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР Сергей Белов сообщал, что на территории региона от рук ВСУ погибло как минимум 72 ребенка. Есть еще места, которые не исследованы специальными органами.

О сайте

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, ей на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Юная писательница отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.