Telegraph: Трамп может наказать Норвегию, если не получит Нобелевскую премию

Президент США имеет возможность увеличить торговые пошлины, призвать другие страны отказаться от закупок норвежского газа или ограничить официальные контакты с Осло, сообщила газета

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может увеличить торговые пошлины в отношении Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему премию мира. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Норвегии следует готовиться к возможным мерам со стороны США, учитывая, что Трамп, который открыто говорил о своем желании стать лауреатом Нобелевской премии мира, часто "наказывает тех, кто его расстраивает". В статье отмечают, что глава Белого дома, в частности, может призвать другие страны отказаться от закупок норвежского газа или нефти или ограничить официальные контакты с Осло.

Ранее соратники Трампа угрожали ввести визовые ограничения против Норвегии после того, как государственный пенсионный фонд королевства объявил о планах продать долю в одном из крупнейших в мире производителей строительной техники Caterpillar из-за использования их бульдозеров и другой техники израильскими властями для сноса домов палестинцев в секторе Газа.

При этом The Daily Telegraph на основе бесед с бывшими членами Норвежского нобелевского комитета назвала небольшими шансы Трампа на получение премии. Конкуренцию президенту США составят Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная организация здравоохранения, Международный уголовный суд и Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября.