CNN: суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

Запрет будет действовать 14 дней

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная судья Эйприл Перри временно запретила президенту США Дональду Трампа задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками в штате Иллинойс. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Судья заявила, что "не усмотрела достаточных доказательств" того, что ситуацию в Иллинойсе можно считать восстанием. По ее мнению, применение Нацгвардии в штате может привести к волнениям и "лишь подольет масла в огонь", который разжег Трамп и его администрация, начав борьбу с нелегальной миграцией.

Запрет будет действовать 14 дней, отмечает телекомпания.

8 октября Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что федеральные власти США задействовали около 500 бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в штате Иллинойс и направили их к Чикаго.

Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". При этом, по данным ФБР, фактически уровень насильственной преступности в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2023 годом и почти вдвое относительно показателей до пандемии COVID-19. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.