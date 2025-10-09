В Ливане предложили превратить туннели "Хезболлах" в винные хранилища

Депутат парламента республики Адиб Абдель Миссих убежден, что его проект будет способствовать новому подъему винодельческой отрасли в стране

БЕЙРУТ, 10 октября. /ТАСС/. Депутат парламента Ливана от православной общины Адиб Абдель Миссих выступил против уничтожения подземных бункеров и туннелей шиитской милиции "Хезболлах" в рамках одобренного правительством плана по разоружению незаконных военизированных формирований.

На своей странице в X он сообщил, что предложил властям использовать их в качестве экономических и туристических объектов. "Не нужно взрывать или засыпать подземные укрытия и склады, - указал он. - Пусть вместо ящиков со снарядами там будут складироваться бутылки, а на место ракет закатят бочки с вином".

Абдель Миссих утверждал, что подземные сооружения являются идеальным местом для хранения винной продукции. "Из мишеней израильской авиации эти ценные объекты могут быть превращены в винные погреба и стать достопримечательностями, приносящими хорошие доходы", - считает он.

Депутат убежден, что его проект будет способствовать новому подъему винодельческой отрасли в Ливане, где сейчас насчитывается свыше 20 крупных производителей, которые поставляют свою продукцию по всему миру.

После войны между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году одна из баз шиитских бойцов в Млите стала панорамой сил сопротивления, куда привозили туристов из Ирана. Однако сейчас времена изменились, и иранским самолетам запрещено совершать посадки в международном аэропорту Бейрута.

В августе спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак объявил, что важной частью американского плана по урегулированию пограничных проблем между Ливаном и Израилем после войны 2024 года является создание "процветающей экономической зоны". По его словам, президент США Дональд Трамп намерен превратить разрушенные города и деревни ливанского юга "в площадку для реализации инвестиционных, промышленных и сервисных проектов с тем, чтобы исключить в будущем военную конфронтацию".