Вице-президент Венесуэлы: Каракас подтвердил приверженность энергонезависимости

Южноамериканская республика стремится к построению многополярного мира, заявила Делси Родригес на полях Петербургского международного газового форума

КАРАКАС, 10 октября. /ТАСС/. Венесуэла подтвердила приверженность энергетической независимости и построению многополярного мира. Об этом сообщила в своем Telegram-канале исполнительный вице-президент, министр углеводородов Венесуэлы Делси Родригес, которая приняла участие в режиме видеоконференции в Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы приветствуем и поздравляем президента [России] Владимира Путина и российский народ с проведением международного газового форума в Санкт-Петербурге, где мы вновь подтвердили нашу приверженность энергетической независимости и построению многополярного мира", - указала Родригес.

Исполнительный вице-президент отметила, что Венесуэла, располагающая крупнейшими запасами природного газа в Западном полушарии, активно развивает совместные проекты с Россией и другими странами. Родригес подчеркнула, что Венесуэла и Российская Федерация совместно защищают право на развитие и "укрепляют энергетический альянс, заключив Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве".