ТАСС: СБ ООН проведет заседание по Венесуэле 10 октября

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в пятницу. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совбезе.

Заседание запросила Венесуэла, запрос был поддержан Россией и Китаем. Как ожидается, оно состоится в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова противостоять военной угрозе США и развертыванию американских Военно-морских сил в Карибском море.