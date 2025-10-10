ТАСС: СБ ООН проведет заседание по Венесуэле 10 октября
ООН, 10 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в пятницу. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совбезе.
Заседание запросила Венесуэла, запрос был поддержан Россией и Китаем. Как ожидается, оно состоится в 15:00 по местному времени (22:00 мск).
В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова противостоять военной угрозе США и развертыванию американских Военно-морских сил в Карибском море.