Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд

Они включают в себя $500 млн на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд, включая $500 млн на помощь Украине.

Документ поддержали 77 законодателей, 20 высказались против. Для одобрения законопроекта в верхней палате Конгресса США требовалась поддержка по меньшей мере 60 человек.

Как отмечалось в справочных материалах, обнародованных ранее комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширение финансирования [этой программы] до уровня $500 млн". USAI предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских арсеналов.

В сентябре Палата представителей Конгресса приняла собственную версию законопроекта о военных расходах США на 2026 финансовый год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине.

Финальная версия документа будет дорабатываться в специальной комиссии, состоящей из представителей обеих палат законодательного органа. Лишь затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.