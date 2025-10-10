Азаров рассказал, что Януковичу во время "майдана" была уготована участь Каддафи

По мнению бывшего премьер-министра Украины, в Киеве торопились и уже не могли ждать досрочных выборов в сентябре

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров рассказал, что во время госпереворота Виктору Януковичу, занимавшему пост президента Украины, была уготована судьба лидера Ливии Муаммара Каддафи, которого свергли и жестоко убили в 2011 году.

Как пишет сопредседатель Международного клуба народного единства в своей новой книге "Стратегия катастрофы", представленной в ТАСС, Янукович и представители оппозиции при участии глав МИД Франции, Германии и Польши 21 февраля подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако на следующий день произошел захват всех задний правительственного квартала в Киеве.

"Буквально через час после захвата администрации президента Янукович пытался дозвониться до них. Легитимный президент, с которым вы подписывали соглашение, были у него на приеме, у него в кабинете. Выступили гарантами, конечно. Трубку никто не снял. И уже сформировалась мгновенно толпа, которая шла в Межигорье (загородная резиденция - прим. ТАСС), чтобы его (президента - прим. ТАСС)убить. Они шли с целью его убийства, и все это знали и хотели, чтобы получилось как с Каддафи", - отметил экс-премьер.

По мнению Азарова, на Украине торопились и уже не могли ждать досрочных выборов в сентябре. "Да потому что они поняли, что можно убрать президента, убрав правительство", - пояснил он. "И то, во что превратилась Украина за 10 лет после "майдана", я могу охарактеризовать тремя словами: обман, насилие, коррупция", - подчеркнул экс-премьер.