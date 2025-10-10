С начала года из ВСУ дезертировали более 150 тыс. человек

По данным бюро расследований Украины, только около 31,5 тыс. из них добровольно вернулись в вооруженные силы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в Вооруженных силах Украины по итогам первых девяти месяцев 2025 года составило 156 360. Об этом свидетельствуют данные бюро расследований страны, с которыми ознакомился ТАСС.

Число случаев самовольного оставления части (более легкая статья УК, позволяющая при определенных обстоятельствах избежать уголовного наказания и вернуться на службу) достигло 137 481, дезертирства - 18 879. По данным бюро, только около 31,5 тыс. из них добровольно вернулись в ряды ВСУ.

Количество случаев дезертирства и самоволок в среднем составляет около 17-18 тыс. в месяц. Без учета потерь убитыми и ранеными это практически соответствует притоку мобилизованных - около 20 тыс., но не более 30 тыс. в месяц.