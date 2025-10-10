На Украине Ивана Сусанина признали пропагандой "российского империализма"

Местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Сусанина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Личность Ивана Сусанина и его подвиг признаны на Украине мифологизированной пропагандой "российского империализма".

Как следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС, местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина. Сейчас в некоторых областях страны есть улицы, названные в его честь.

Иван Сусанин - крестьянин из села Домнино Костромского уезда. Согласно одной из наиболее достоверных версий, в 1613 году во время русско-польской войны он обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес и отказался выдать врагам местоположение новоизбранного царя Михаила Романова. За это Сусанин был убит. Его подвиг стал символом народной верности.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.