Politico: законы времен денацификации мешают ФРГ бороться с дронами

Германия вправе использовать войска на своей территории в случае полномасштабного вторжения, но полеты беспилотников классифицируются иначе, пояснило издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Запрет на задействование Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) для обеспечения внутренней безопасности, введенный в конституцию на волне денацификации после Второй мировой войны, мешает властям Германии эффективно противодействовать беспилотникам. Об этом газете Politico сообщил председатель комитета по обороне Бундестага (парламент) Томас Рёвекамп.

"Нам нужно внести поправки в законы, чтобы те, кто может непосредственно заняться этим вопросом (борьбой с беспилотниками - прим. ТАСС), включая Бундесвер, также имели такие полномочия", - заявил депутат.

Как поясняет издание, Германия вправе использовать войска на своей территории в случае полномасштабного вооруженного вторжения. Полеты дронов классифицируются иначе, Бундесверу, который обладает достаточными техническими возможностями, разрешено сбивать беспилотники только над военными объектами. Федеральная полиция обладает нужными полномочиями, но не имеет подходящей техники. По мнению Рёвекампа, "мир изменился и различия между внутренней и внешней безопасностью стерлись". Конституцию ФРГ, считает он, "необходимо адаптировать к реальности".

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.