Конгресс Перу в ближайший час рассмотрит вопрос об импичменте президента

Голосование назначили на 23:30 (07:30 мск)

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 октября. /ТАСС/. Конгресс Перу назначил голосование по импичменту президента Дины Болуарте на 23:30 (07:30 мск). Заседание транслируется на YouTube-канале парламента.

"Было принято предложение [о возобновлении заседания] в 23:30. <...> Президент республики будет уведомлена об этом решении, чтобы она могла лично или при помощи адвоката воспользоваться своим правом на защиту" - зачитал решение председатель заседания парламента.

Ранее 9 октября четыре пятых от общего числа законодателей проголосовали за принятие к рассмотрению предложения об объявлении импичмента Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Согласно регламенту, это дало им право провести рассмотрение по существу в тот же день.

Всего на рассмотрение было вынесено четыре предложение об отстранении Болуарте. Во всех говорилось о провалившейся политики правительства в сфере борьбы с преступностью. За рассмотрения предложений проголосовали более 100 законодателей. Для объявления импичмента необходимы 87 голосов.

Болуарте, которая до декабря 2022 года была вице-президентом Перу, заняла высший государственный пост после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. 7 декабря 2022 года Кастильо пытался распустить Конгресс перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа.

Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респодентов.