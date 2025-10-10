Норвегия запустит программу по борьбе с БПЛА на $150 млн

Министр обороны страны Туре Саннвик рассказал, что план по беспилотникам могут представить в ближайшее время

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Норвегии запустили десятилетнюю программу по борьбе с беспилотниками на общую сумму порядка $150 млн. Об этом заявил командующий сухопутными войсками страны Ларс Лервик.

"Мы объявляем о начале программы по дронам, на которую мы выделим 1,5 млрд крон ($148,9 млн) в течение следующих 10 лет. Идея заключается в том, чтобы постоянно внедрять инновации и проводить испытания, идти в ногу со временем и при необходимости масштабировать проект", - приводит его слова газета VG.

Сейчас в распоряжении сухопутных войск Норвегии имеется три системы борьбы с беспилотниками, но противодействие БПЛА происходит при поддержке полиции, рассказал Лервик. Теперь речь идет о проекте, при котором различные системы будут работать под управлением одного оператора, "и это самое главное".

Министр обороны Норвегии Туре Саннвик рассказал газете о том, что план по БПЛА может быть представлен в ближайшее время.