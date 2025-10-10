Япония направит в Литву саперов для обучения украинских военных

Японский министр обороны Гэн Накатани назвал инициативу важной для улучшения гуманитарного положения народа Украины

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Япония планирует направить двух специалистов-саперов в Литву, где они примут участие в обучении украинских военнослужащих. Об этом объявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

"Это очень важная инициатива, направленная на улучшение гуманитарного положения народа Украины", - приводит его слова агентство Kyodo. Японские специалисты войдут в международную группу саперов, которые проведут обучение украинских военнослужащих с 3 ноября по 5 декабря. В конце октября в Токио пройдет международная конференция по теме разминирования на Украине.

Японские власти ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов.