Парламент Перу объявил импичмент президенту

Причиной стал рост преступности

Президент Перу Дина Болуарте © AP Photo/ Achmad Ibrahim

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 октября. /ТАСС/. Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Решение было принято единогласно. "Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена", - огласил решение председатель Конгресса Хосе Хери, который занимает следующее место в линии преемственности власти.

9 октября Конгресс Перу принял к рассмотрению четыре предложения об объявлении импичмента Болуарте в связи с "моральной неспособностью" занимать пост президента. Авторы инициатив обвинили главу государства в провале ее политики в сфере борьбы с преступностью. Болуарте не явилась на заседание Конгресса.

Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респондентов.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Сама она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед лицом готовящегося импичмента в марте 2018.