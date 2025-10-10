Politico: ЕС не приемлет отказа США от "зеленых норм"

Это будет означать пересечение "красных линий", отметило издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз не будет делать исключения для компаний из США в сфере соблюдения норм, направленных на борьбу с изменением климата, для сообщества это будет означать пересечение "красных линий". Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на документ американской администрации утверждала, что Вашингтон запросил освободить действующие в ЕС американские компании от обязательств по предоставлению местным регуляторам "планов по климатическому переходу", которые подразумевают внедрение зеленых технологий. Отмечалось, что требования США носили односторонний характер и не предполагали соответствующих уступок в ответ.

"Мы всегда говорили, что не ведем переговоры по этим вопросам", - сказал неназванный представитель Еврокомиссии (ЕК). Посол одной из стран ЕС добавил, что "у них (США - прим. ТАСС) есть свои красные линии", а у Евросоюза - "свои".

Закрытое заседание с участием послов стран ЕС состоялось 8 октября. По данным газеты, генеральный директор ЕК по вопросам торговли Сабина Вейанд, выступая на нем, подчеркнула, что сообщество не будет использовать этот документ как основу для переговоров. Кроме того, послам стран ЕС не дали ознакомиться с содержанием документа. Позже представитель ЕК Олоф Гилл на брифинге отказался подтвердить получение документа. При этом он заявил, что Евросоюз "не собирается отменять ни один из законов".

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.