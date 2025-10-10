Politico: Уиткофф и Кушнер остаются в Израиле для гарантии перемирия в Газе

Как отмечает издание, именно с подключением спецпосланника президента США и зятя американского лидера в переговорах произошел прорыв

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер останутся в Израиле на предстоящие выходные, чтобы гарантировать реализацию первого этапа сделки по перемирию в секторе Газа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"По-прежнему сохраняется множество сценариев того, как все может пойти под откос, поэтому мы держим руку на пульсе, чтобы гарантировать, что все выполняют свои обязательства и что любое недопонимание можно быстро обсудить и устранить", - сказал журналистам неназванный американский чиновник.

По данным издания, именно с подключением Уиткоффа и Кушнера в переговорах произошел прорыв. Они начались в понедельник и поначалу продвигались очень медленно, стороны не хотели идти на уступки, рассказал изданию источник. В среду к переговорам подключились Уиткофф, Кушнер, а также премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, которые оказали давление на обе стороны переговоров. "Мы ожидали, что нам потребуется еще пять дней [переговоров]", - сказал изданию источник.

Издание также напоминает, что президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в воскресенье. Он может выступить в Кнессете, встретиться с семьями удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников, а также "понаблюдать за освобождением некоторых из тех, кто еще удерживается в Газе", пишет издание со ссылкой на чиновников из США и Израиля. Они при этом подчеркнули, что эти планы не окончательные и постоянно меняются.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.